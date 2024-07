Se non l’avete ancora capito i social media sono una cosa seria

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Inetwork hanno moltiplicato i canali e i linguaggi attraverso cui le aziende poscomunicare. Che si tratti di una pasticceria o di un giornale. Certo, nella pratica vanno maneggiati in maniera diversa se si vuole comunicare una notizia o la ricetta di una Sachertorte. Ma le regole auree restano, di fatto, le stesse. Eppure non sempre l’incastro tra buon giornalismo, buona comunicazione efunziona. Anzi, le piattaformediventate veicolo di informazioni false e fenomeni effimeri. E le stesse testate giornalistiche, come molte altre aziende, non sempre riescono ad approcciarsi nel modo giusto aie stare al passo con il loro funzionamento. «Iuna», ha spiegato Alessio Cannata, Digital &Strategist, durante uno dei corsi di formazione tenutosi nel corso del Sicilia Gastronomika Festival di Palermo.