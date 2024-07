Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sono sposati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I fan fedeli di “Uomini e Donne” sicuramente ricorderanno, ex tronista del people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A distanza di anni dalla sua partecipazione, è tornata al centro della cronaca rosa per il matrimonio con il calciatore Franceso. Le nozze da favola diLa storia traha avuto inizio nel 2019 grazie all’incontro organizzato da parte di un'amica in comune della coppia. Hanno iniziato una frequentazione e una lunga relazione che, due anni dopo, ha visto la nascita del loro primo figlio, Tommaso. I due hanno poi deciso di fare il grande passo e di sposarsi, fissando il 23 giugno 2024 come data delle loro nozze. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, a partire dalla location scelta per la cerimonia, la Tenuta San Domenico, a Capua, in Campania.