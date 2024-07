Pardo | Concordo con Marotta su una cosa ma non giudicherei Gravina per Europeo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Pierluigisi è espresso in merito alle parole di Giuseppe, Presidente dell’Inter, sui criteri cui ancorarsi nella scelta da effettuare per la nomina del nuovo Presidente della FIGC. LA CONVINZIONE – Pierluigiè intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati sul tema del futuro di Gabrieleda Presidente della FIGC e sulle parole espresse da Giuseppein merito. Nello specifico, il giornalista sportivo si è così espresso sull’argomento molto in voga al momento: «Ioconriguardo al fatto che il Presidente della FIGC debba essere una figura forte in grado di mostrare autorevolezza all’interno e all’esterno del sistema, ma farei attenzione a un aspetto. Il lavoro del Presidente deve essere valutato nel suo complesso, non potendo invece essere limitato all’analisi dei risultati ottenuti agli Europei dalla Nazionale».