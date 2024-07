Orbán a Kiev il primo ministro ungherese incontra Zelensky

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) IlViktorè a, dove hato il presidente ucraino Volodymyr. È la sua prima visita nel Paese dopo l'invasione della Russia nel febbraio 2022. "Ho chiesto al signor Presidente di pensare se sia possibile procedere in modo leggermente diverso. Fare una pausa. Fermare il fuoco per poi continuare e avviare i negoziati", ha poi fatto sapere. L'Ucraina apprezza che la visita delViktor Orban aavvenga subito dopo l'inizio della presidenzadel Consiglio dell'Unione Europea, ha affermato, come riportano i media ucraini.