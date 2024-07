Motociclismo in lutto è morto il mitico Iller Aldini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Reggio Emilia, 2 luglio 2024 – “Ride in peace, Aldo”. E’ scomparso all’età di 68 anni, a causa di una malattia, uno dei meccanici più stimati del paddock del Mondiale cross:, di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Fu lui meccanico accanto al pilota parmense Michele Rinaldi quando, nel 1984, su Suzuki vinse il Mondiale 125 cc. I due si erano conosciuti alla Tgm quando Rinaldi conquistò il 2° posto nel campionato del mondo del 1980, portando alla ribalta planetaria la casa di Martorano (Parma). In seguito cavallo fu responsabile tecnico dei team gestiti da Rinaldi (vari titoli vinti anche nella 250, in prima Suzuki e poi Yamaha,) per poi fondare laRacing. Un uomo che nonostante il successo era rimasto umile e semplice: poche chiacchiere, grande passione e sempre con un grande cuore generoso, che l’ha fatto apprezzare da chiunque lo abbia incontrato sulle piste di mezzo mondo.