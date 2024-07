L’Europeo dei tiri da fuori e degli autogol

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ultimo grande torneo per Nazionali disputato in Germania prima di Euro 2024 era stato il Mondiale del 2006, che ricorderete ovviamente per la vittoria dell’Italia. L’altra particolarità di quella manifestazione era stata l’insolita quantità di gol daarea. Forse era merito del pallone, forse della maggior presenza di specialisti, ma quel torneo è pieno di gol incredibili fatti calciando daarea: quelli di Lahm e Frings all’esordio della Nazionale tedesca contro la Costa Rica, il destro al volo di Joe Cole contro la Svezia, la palombella di Maxi Rodríguez nei supplementari di Argentina-Messico. In totale i gol daarea furono 24, di cui 21 solo nella fase a gironi. Euro 2024 non avrà gli stessi numeri probabilmente, ma comunque si sta segnando parecchio da lontano.