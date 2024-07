La chiusura dell’asilo di Balze | Così i bambini hanno la peggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladella scuola materna privata paritaria "Asilo Santa Maria dell’Apparizione" adi Verghereto, che a settembre avrebbe avuto un solo bambino in età 3-6 anni, viene commentata da Il Popolo della Famiglia, con una nota di due suoi consiglieri, Mirko De Carli e Alessandro Vitali. "È una sconfitta per la comunità". Quella piccola scuola, è stata aperta sino a fine giugno appena andato in archivio. Per l’anno scolastico 2023/2024 aveva nei suoi banchi quattro. Ora per tre di questi a settembre 2024, suonerà la campanella della prima elementare, che potranno frequentare nella pluriclasse di. Unadovuta quindi alla mancanza diin età di scuola materna in quel suggestivo paese climatico e turistico, a circa 1.