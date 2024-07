Inzaghi e l’Inter solo questione di tempo! La mossa è doppia ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)presto rinnoveranno il proprio matrimonio. Il tecnico nerazzurro, come rivelato dallo stesso Piero Ausilio, ha passato un paio di giorni col DS nerazzurro in Sardegna. QUADRA – Il 13 lugliocomincerà il suo ritiro precampionato e potrebbe farlo con la fumata bianca sul rinnovo di Simone. Il tecnico, come rivelato dallo stesso presidente Beppe Marotta e dal Direttore Sportivo Piero Ausilio, prolungherà tranquillamente il suo matrimonio con. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, è solamentedi. Peraltro, Ausilio esi sono visti un paio di giorni in Sardegna, segno di come tra le parti vige grande ottimismo, fiducia e spirito di collaborazione. Tra pochi giorni partirà la nuova stagione dei campioni d’Italia.