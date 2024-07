Insultato e aggredito in un locale La denuncia choc del volto Rai | Solo perché sono gay

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Bruttissima vicenda con protagonista undella Rai, costretto a subire un’aggressione mentre si trovava in un. A raccontare la storia è stato il diretto interessato sui social, infatti ha spiegato nei minimi dettagli cosa gli è accaduto nella capitale Roma: “Mi trovavo nelche un po’ tutti conosciamo a Piazzale Adriatico Vineria 19, in compagnia di due amiche. Serata tranquilla, uno Spritz prima di uscire daled essere vittima di un terribile gesto di omofobia da parte di uno dei camerieri, tale Vincenzo”. Poi ildella Rai vittima dell’aggressione ha proseguito: “Ma nonnonostante abbia cercato i titolari ed abbia interagito con la signora che si trovava alla cassa, l’atmosfera è degenerata rapidamente davanti all’incredulità di coloro che si trovavano a cena in questo posto nel quale non metterò mai più piede.