Il part time senza orario fisso potrebbe essere anticostituzionale | una sentenza storica

(Di martedì 2 luglio 2024) di Michele Tamburrelli* Il lavoratoredeve avere undi lavoro predeterminato. Lo ricorda la recentedella Cassazione n. 11333 del 2024, che solleva il problema della costituzionalità della norma prevista dal Jobs Act se non correttamente applicata. Al momento dell’assunzione, quindi, il lavoratore non deve conoscere solo i turni di lavoro, ma anche come questi vengono collocati nel tempo durante la prestazione lavorativa: è contrario alle disposizioni di legge, sostiene la pronuncia, che il datore di lavoro comunichi l’di lavoro solo ex post, con cadenza mensile o annuale. Il lavorofu introdotto dall’allora contratto del commercio (ora Terziario, distribuzione e servizi) nel 1983, con l’obiettivo di incrementare l’occupazione femminile, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e venendo incontro alle esigenze di flessibilità delle aziende.