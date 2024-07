Giallo sulla scomparsa di Alex Marangon Si cerca nel Piave

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)di. Sinel. Nessuna pista viene esclusa anche quella dell’incidente Non ancora sono stati chiariti i contorni intorno alladi, il giovane barista stagionale in Alto Adige, di cui si sono perse le tracce nella notte tra sabato e domenica scorsi. «Aspettavamoda noi. Dovevamo andare a pranzo assieme. Poi ci hanno chiamato per dirci che non lo trovavano più», hanno detto i genitori del 26enne veneziano. Il giovane era ad un party privato nell’abbazia Santa Bona di Vidor nel Trevigiano, un ex complesso monastico affittato per eventi e cerimonie. Verso le 2:30 si sarebbe allontanato da solo a piedi per non fare più ritorno. Del giovane è stata ritrovata l’auto nel parcheggio e all’interno tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare e i documenti.