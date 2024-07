Euro 2024 resta senza atalantini | Gasperini può avere quasi tutti entro fine luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Al Mondiale in Qatar nel 2022 erano stati ben quattro ai nastri di partenza con tre che erano arrivati fino ai quarti di finale. A, invece, ai quarti di atalantino non ce n’è nemmeno uno. Una controtendenza piuttosto casuale, specialmente nell’anno della vittoria dell’pa League, ma tant’è: i fatti dicono che l’eliminazione del Belgio per mano della Francia manda a casa anche Charles De Ketelaere, che era l’ultimo nerazzurro che era rimasto ancora in corsa. Il classe 2001, che è fresco di trasferimento a titolo definitivo a Bergamo, ha chiuso la manifestazione giocando l’unico scampolo di partita proprio nell’ottavo di finale, con la squadra sotto 1-0 ed entrando per i tre minuti finali più recupero. Ottavi di finale fatali anche per lui, come del resto anche per Gianluca Scamacca, sconfitto dalla Svizzera con l’Italia come ben tristemente sappiamo.