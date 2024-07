Eddie Murphy | Dopo Beverly Hills Cop sono stato costretto a cancellare la mia risata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024) La star della saga action ha confessato un aneddoto legato alle conseguenze del successo del franchise.non ride nei film da quarant'anni. Ovvero, dall'uscita nelle sale del primo capitolo diCop. A spiegare meglio questo aspetto del successo èproprio l'attore in una recente intervista per il lancio di Un piedipiatti a- Axel F. La star sostiene di esserepraticamentea smettere di fare la suaperché diventata eccessivamente iconica e riconoscibile in seguito all'enorme successo del film del 1984, che lanciò definitivamente la sua carriera. Stop alle risate "Negli anni '80 pensavo di non voler essere conosciuto per una" ha spiegato, ricordando .