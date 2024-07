Dumfries-Inter ultima operazione Le previsioni del club – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Denzelnon andrà lontano dall’nel prossimo futuro. Il giocatore olandese è vicino al rinnovo, su Sky Sport vengono definite ledel. SITUAZIONE – Fino a pochi mesi fa Denzelsembrava sicuro di concludere la sua esperienza all’dopo tre anni. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e le sue richieste erano veramente eccessive: con l’agente erano concordi nel chiedere 5 milioni di euro per il rinnovo. La situazione adesso è cambiata e le strade con l’olandese si sono radicalmente avvicinate. Dopo gli Europei ci dovrebbe essere il via libera, ledelsono chiare., rinnovo quasi fatto con l’FUTURO –accetterà 4 milioni di euro per rimanere in nerazzurro. La sua, secondo Luca Marchetti, sarà probabilmente l’in entrata per un certo periodo.