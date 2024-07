Cyber l’Italia faccia gioco di squadra La conferenza alla Farnesina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Lasicurezza, un tema ormai “prioritario”, richiede di fare “di” e agire come “sistema”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, intervenendonazionale per la creazione di un ecosistema dicapacity building” (che è una delle quattro misure di prevenzione dei conflittiprevisti dalle Nazioni Unite). Presenti anche Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, e Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per lasicurezza nazionale. Le parole del ministro Tajani Il contesto attuale impone di mettere da parte “gli egoismi tra le varie burocrazie” per affrontare “i rischi e le minacce legate ad attività ostili condotte da attori statuali e non soltanto, che sono sempre più frequenti e che mettono a rischio le infrastrutture critiche e i sistemi informatici delle istituzioni e delle imprese”.