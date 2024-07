Claudio Togni disperso nell’Adda | diminuita portata del fiume per le ricerche In azione sommozzatori droni e squadre di terra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Vaprio d’Adda (Milano) – Non si fermano ledi, il tecnico specializzato 59enne di Italgen precipitato nell'Adda mentre lavorava su un canale scolmatore della A4. L’incidente è avvenuto nel territorio di Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, nella mattinata del 28 giugno. La società di gestione delle chiuse a monte del, ha operato per ridurre l'afflusso d'acqua per permettere aidei vigili del fuoco di poter scandagliare meglio le acque deldove le condizioni di sicurezza lo consentono. Contemporaneamente continua il lavoro delledi, che unitamente alla Protezione Civile sta effettuando perlustrazioni lungo gli argini, in collegamento diretto con i Topografi di Soccorso dei vigili del fuoco (TAS).