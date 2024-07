Calciomercato Milan Geoffrey Moncada non abbandona la pista Artem Dovbyk | occhio al Napoli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024), il direttore tecnicomantiene viva lache porta ad, ma. Il punto La dirigenza del club di via Aldo Rossi non ha scartato lache porta all’attaccante di proprietà del Girona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ilstarebbe mantenendo aperte tutte le possibilità per la scelta dell’attaccante. Nessun colpo, però, è stato affondato in maniera decisa. La punta ucraina, reduce da un Europeo deludente, ma da una stagione fantastica in Spagna, resta quindi nella lista dei candidati per il ruolo di dopo Olivier Giroud. Sul classe 1997 c’è anche il Napoli di Antonio Conte, che sta cercando il sostituto di Victor Osimhen. Ecco che allora, se ildecidesse di affondare il colpo, potrebbe instaurarsi una sfida di mercato con gli azzurri, per arrivare al nove ucraino, che nella stagione che si è conclusa è stato protagonista della qualificazione in Champions League del Girona a suon di goal.