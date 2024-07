Via Saragat | a breve via ai lavori su umidità ascendente e rete fognaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto stamane un incontro tra i responsabili di dipartimento e i tecnici dell’Acer, l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Benevento Molly Chiusolo e rappresentanze degli inquilini degli alloggi popolari di via Giuseppe. “Si è trattato – spiega l’assessore Chiusolo – di un incontro costruttivo in cui si è registrato un utile confronto tra le parti, in particolare rispetto agli interventi pattuiti tanto nell’accordo transattivo quanto negli atti notarili. I tecnici dell’Acer si sono impegnati ad eseguire iper l’eliminazione dell’in risalita e di rifacimento dellain tempi ragionevolmente brevi e compatibilmente con le fasi tecniche necessarie all’avvio del cantiere”.