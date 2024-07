Un nuovo slancio per il polmone terzista | Investire in processi produttivi moderni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Gabriele Innocenti, direttore di filati Omega di Vaiano e coordinatore dei produttori filati di Confindustria Toscana Nord, è stato uno degli imprenditori simbolo di un’alluvione che ha messo sotto scacco il distretto. Tutti ricordano il suo appello accorato davanti al ministro Tajani nel salone consiliare di Prato, subito dopo l’alluvione che ha devastato la sua azienda con sede a Vaiano, nella Vallata pratese E’ stato fatto qualcosa di concreto per Prato e le sue aziende dopo quel disastro? "Purtroppo i fondi stanziati per le aziende sono troppo esigui e i ristori, a fronte di danni di oltre 2 miliardi, sono stati praticamente inesistenti. Solo le aziende assicurate hanno avuto parziali indennizzi; le altre hanno dovuto ricorrere a investimenti propri e molte purtroppo non ce l’hanno fatta.