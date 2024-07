Tonio Cartonio al secolo Danilo Bertazzi si è sposato | il matrimonio in Brianza con Roberto Nozza – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Love is love, l’amore è amore. È con queste poche parole che, l’attore che tutti i millennial d’Italia ricordano nei panni del celebreCar, ha annunciato ai fan il suo, 64 anni, ha, suo compagno di vita da dodici lunghi anni a Besana. Un momento che l’attore ha voluto condividere con tutti i propri follower, pubblicando su Instagram alcuni scatti del fatidico giorno. C’è unadei due sposi abbracciati, una in compagnia dei genitori, ma anche un dettaglio delle loro mani con tanto di fedi nuziali in bella vista. IlI seguaci più appassionati disapevano che ilera nell’aria. «Il 2024 sarà l’anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data», aveva rivelato a inizio anno l’attore diventato celebre per aver interpretato il folletto protagonista della Melevisione, storico programma per bambini di Rai Tre.