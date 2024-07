Terrorismo l’allerta nelle basi Usa in Europa sale a livello Charlie | non succedeva da 10 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – È allarmeUsa in, poste in stato di massima allerta con ildi sicurezza elevato da “Bravo” a “”, il terzo su una scala di quattro (Alpha, Bravo,e Delta, quest’ultimo entrato in vigore l’ultima volta l’11 settembre del 2001, giorno dell’attentato alle Torri gemelle di New York). La notizia è stata resa nota dalla Cnn, che ha citato due funzionari statunitensi. Ildi protezione è stato aumentato ancheaeree italiane, tra cui quelle di Aviano e Sigonella. Uno dei funzionari statunitensi, di stanza in una base in, ha detto all'emittente americana CNN che non si vedeva questodi minaccia "da almeno 10", sottolineando come di solito questo significa che l'esercito ha ricevuto una "minaccia attiva-affidabile".