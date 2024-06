Tedesco CT Belgio | Lukaku? Pure all’Inter momenti così leader

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il CT delDomenicoha elogiato, che non ha trovato il gol nella fase a gironi. Citato il suo periodo– Domenico, CT del, ha parlato della partita tra Francia edegli ottavi di finale di Euro 2024. Le sue parole in merito a Romelu: «Mi sono dispiaciuti per i fischi di Stoccarda ma questo è parte del passato. Ora abbiamo bisogno di loro.? Ha già passatoquando erao anche al Chelsea, ma anche con la nazionale belga. Ma ne uscirà come sempre perché è un. E poi per noi resta fondamentale anche quando non segna». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ((CT): «») © Inter-News.