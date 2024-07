Salvini benedice i Patrioti per l' Europa di Orbán E fa un dispetto a Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Da anni la Lega lavora per coinvolgere il maggior numero di partiti che mirano a costruire un'Ue diversa, senza le sinistre che negli ultimi anni hanno distrutto l'e indisponibili a sostenere Ursula von der Leyen. Vogliamo allargare il più possibile il perimetro di un gruppo forte, patriottico, coeso e contrario a inciuci. Valutiamo molto favorevolmente le parole di altri leader che oggi si sono detti disponibili". E' con queste parole che Matteoha "benedetto" il nuovo gruppo politico europeo inaugurato dal primo ministro ungherese Viktor, insieme con Herbert Kickl, leader del Partito delle Libertà austriaco (Fpo), e l'ex primo ministro ceco Andrej Babis, della formazione populista Ano, appena uscito da Renew Europe. Si tratta dei "per l'" e, come annunciato dallo stesso premier ungherese nel fine settimana da Vienna, mira a diventare il terzo gruppo del Parlamento europeo in termini di consistenza numerica.