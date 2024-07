Purtroppo si sono lasciati La coppia di Uomini e Donne si è detta addio a pochi mesi dalla scelta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Brutta notizia per il pubblico di. Unanata nel programma di Maria De Filippi si sarebbe lasciata, secondo quanto è stato riferito nelle scorse ore da una persona informata su ciò che accade nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. I diretti interessati invece hanno reagito in un modo praticamente identico. Dopoquestasembrava indissolubile. Invece si sarebbe clamorosamente lasciata a. Lo scorso mese di aprile erano usciti assieme, baciandosi anche davanti a tutto lo studio. Poi qualcosa deve essersi rotto, anche perché nelle ultime ore questa indiscrezione è stata indirettamente confermata da loro stessi. Leggi anche: “Vi presento Marta”., Ernesto Russo ha una nuova fidanzatalasciata dopoA rivelare tutto sue questache si sarebbe lasciata, appartenente al Trono Over, è stato l’Opinionista Social.