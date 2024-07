Prato è un marchio Innovazione e tradizioni nell’arte del tessile Grazie al Centro 5G

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il distrettodiè uno dei più grandi centri a livello internazionale per le produzioni di filati e tessuti. Vi operano oltre 6.600 imprese che producono tessuti per l’industria dell’abbigliamento, filati per maglieria, prodotti in maglia e capi di abbigliamento, tessuti non tessuti e tessili speciali per impieghi industriali, insieme alla storica produzione del cardato, antesignano dell’industria circolare. Tutto questo genera un valore aggiunto di un miliardo e 629milioni di euro, con un valore complessivo dell’export di circa 2,66 miliardi. Cosa lo rende così speciale? Anzitutto la sua tradizione, con una lunga storia che risale al Medioevo, legata al reticolo idraulico alimentato dal fiume Bisenzio. Poi la grande specializzazione nella produzione di tessuti di alta qualità per l’abbigliamento, l’arredamento e il settore tecnico.