Per difendersi dai russi gli ucraini hanno comprato un satellite E i risultati si vedono

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nel conflitto in corso da più di due anni che vede l’Ucrainadall’invasione Russa, il fronte interno ha mantenuto un ruolo costantemente attivo. Pur non prendendo in mano un fucile o un qualsiasi altro tipo di arma, gli sforzi della società civile ucrainapermesso al proprio Paese di resistere all’attacco mosso da un avversario che gode(va) di una forte superiorità in molteplici dimensioni, legate o meno all’aspetto militare. Dando una forma plastica a quell’approccio di “guerra totale” teorizzato da alcuni degli esperti di Kyiv. Una di queste iniziative di sostegno popolare riguarda lo Spazio. Un progetto di raccolta fondi tra la popolazione ucraina ha infatti permesso di finanziare il lancio e il mantenimento in orbita di un micro-, acquistato dalla società finlandese Iceye, che viene utilizzato dal Hur (l’intelligence militare ucraina) per spiare le truppe russe, osservarne i movimenti ed acquisire bersagli da colpire con altre tipologie di armamenti.