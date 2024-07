Non riusciamo a trovare il tempo per cercare una gravidanza | è normale?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Salve dottoressa, non so se quella che sto vivendo sia una situazione comune, ma io non so come affrontarla. Io e il mio compagno stiamo insieme da 10 anni. Ora abbiamo entrambi 38 anni e vorremmoun bambino. Il problema è che la passione è un po’ spenta! Ne abbiamo parlato e alla fine è una situazione che viviamo come se fosse, non a: ci amiamo molto ma non facciamo sesso più spesso come una volta. Questo non sarebbe un problema se non per il fatto che stiamo appunto cercando un bambino! Ma tra lavoro, scadenze, e noie quotidiane arriviamo a sera esausti. Come possiamodi riaccendere un po’ la passione? È una situazione che vivono anche le altre coppie “datate?” La ringrazio L'articolo “Nonilperuna: è?” proviene daOnLine.