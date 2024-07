Meteo | nuove imponenti celle temporalesche Importanti novità dal 4 luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 12024 - Sarà la settimana della svolta: maltempo fino a mercoledì 3inizialmente al Nord e poi anche al Centro Sud con temporali e grandinate, poi il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che porterà sole e stabilità. Le previsioniper i prossimi giorni di Antonio Sanò, di il.it, annunciano quindi una settimana a due facce. Una settimana che potrebbe riportare l’’estate buona’ sull’Italia. Intanto è allertaper le prossime ore. La grande area di bassa pressione Doppia sfuriata del maltempo Il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre Maltempo in arrivo in Emilia Romagna: temperature giù e via la mucillagine? La grande area di bassa pressione "Tra oggi e domani - spiega - dovremo ancora fare i conti con una marcata instabilità atmosferica: la causa è da ricercarsi nella presenza di una vastissima area di bassa pressione centrata tra Isole Britanniche e Scandinavia che continua ad inviare impulsi instabili verso il bacino del Mediterraneo.