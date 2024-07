Matrimonio di Cecilia e Ignazio il duetto inaspettato ruba la scena agli sposi VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Personaggi Tv.Rodriguez eMoser sono convolati a nozze. La cerimonia in grande stile è stata seguita da 200 invitati tra amici e parenti che, durante i festeggiamenti, sono stati sorpresi da una performance iconica che hato per qualche minuto la. Ilha fatto subito il giro del web. Rodriguez eMoser: ilda favola Ieri, domenica 30 giugno, si è tenuto l'attesissimotraRodriguez eMoser. I due hanno tenuto la cerimonia piuttosto privata, ma nelle ultime ore hanno cominciato a diffondersi gli scatti e idei momenti più toccanti dell'evento.