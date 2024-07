L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) OroscopoFox1-7Qual è il mio oroscopo(dall’1 al 7) diFox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nel, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopole? Di seguito le previsioni diFox per lache va dall’1 al 7diffuse da diversi siti, tra cui il CorriereSera. ARIETE Cari Ariete, durante questadi inizioavrete tante cose da fare e lascerete un po’ da parte l’amore. Se avete già una relazione in corso potreste infastidirvi se questa è troppo libera mentre, al contrario, potreste giudicare soffocante un partner troppo geloso.