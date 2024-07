L' Italia ha inviato il piano energia e clima a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Infrastrutture e dei Trasporti hannoalla Commissione europea il testo definitivo delNazionale integrato. Il Pniec - informa una nota - conferma gli obiettivi raggiunti nella prima proposta trasmessa a giugno 2023, superando in alcuni casi anche i target comunitari, in particolare sulle energie rinnovabili. "Oggi il nostro Paese - spiega il ministro Gilberto Pichetto - si dota di uno strumento programmatorio che traccia con grande pragmatismo la nostra strada energetica etica, superando approcci velleitari del passato. È unche abbiamo condiviso con i protagonisti della transizione, che non nasconde i passi ancora necessari per colmare alcuni gap, ma si concentra sulle grandi opportunità derivanti dallo sviluppo di tutte le fonti, senza preclusioni.