Lavori a Campo di Mare Pascucci si prende il merito | L’opera l’ho finanziata io

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cerveteri, 1 luglio 2024 – “Oggi, lunedì 1 luglio adipartirà il secondo lotto deiper la riqualificazione del lungodei Navigatori Etruschi. Il prosieguo di un lavoro lungo dieci anni, che nei miei due mandati da Sindaco di Cerveteri e da Consigliere Metropolitano ho seguito sin dalle origini. Quello che fino a dodici anni fa sembrava un sogno irrealizzabile, oggi sta per avere un nuovo tassello, a conferma che il progetto di rilancio della frazione balneare della nostra città era realizzabile e che l’intero iter urbanistico avviato durante la nostra amministrazione era corretto. Non mi resta altro dunque che invitare la cittadinanza tutta all’apertura ufficiale deiche avverrà oggi, alle ore 17:00 in piazza Prima Rosa”.