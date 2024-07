Il trionfo dopo due anni di stop per doping Lo slovacco Martin conquista l’Itf di Bergamo In finale dominato Cadenasso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Andrejriassapora ala gioia del successo sul circuito professionisticoi duedi buio che lo hanno allontanato dal tennis. Il 34enne, al secondo torneo giocato in seguito alloper, ha ricominciato a mostrare nel Trofeo Azimut (15.000$, terra battuta) che ha chiuso i battenti sui campi del Tc Città dei Mille il bel tennis che gli consentì nel 2020 di arrivare al numero 93 del mondo, lasciando le briciole in unaa senso unico a Gianluca, sconfitto per 6/3, 6/3. Del restonell’intera settimana bergamasca ha avuto a che fare con avversari italiani: eccezion fatta per l’argentino Kestelboim (che comunque vive nella bergamasca) al primo turno, si è sbarazzato strada facendo di Minighini, Caniato, Pecci e, appunto,, con il ventenne genovese che, alla primadella carriera sul circuito Itf, ha pagato dazio all’inesperienza, senza mai riuscire a impensierire l’avversario, ma può ugualmente ritenersi soddisfatto di avere sfondato la top-800 mondiale.