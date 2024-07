Il Tour fa sorridere Rimini Un affare da 10 milioni | Ma gli operatori potevano fare di più per la festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’onda gialla sul lungomare di, al traguardo. Le migliaia di persone lungo le nostre strade attraversate dal, da Novafeltria a San Leo, da San Marino a. Negli occhi abbiamo ancora le emozionanti immagini di sabato. Per la nostra provincia, per la città di, ospitare la prima tappa della Grande boucle è stato un enorme spot: ci hanno visto in tv in quasi 200 paesi nel mondo. Ed è stato anche un grande, con un indotto stimato in 10solo per. "Un evento unico, eha risposto presente – dice Gianni Indino, presidente della Confcommercio – Ospitare ilha avuto un grande ricaduta economica e mediatica per il nostro territorio. Hanno lavorato bene tanti ristoranti, bar, negozi". Negli hotel le presenze legate al(tra squadre, organizzatori, appassionati) si stimano in circa 25mila.