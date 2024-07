Il Tour dei 100mila | Abbiamo fatto la storia Una cartolina unica per tutta Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le persone che ieri pomeriggio alle sei e un quarto scendevano da San Luca, facendo andare per inerzia delle gambe da, avevano il sorriso stampato sul volto. Nel silenzio del rientro, da via de’ Carbonesi, si sentiva soltanto l’eco dei tifosi sloveni che in via Indipendenza invocavano la maglia gialla Pogacar come un Cid, un conquistatore di mondi. ll mondo diieri era tutto giallo eè stata al centro di una festa in cui tutti hanno avuto un ruolo, dalla tifosa danese con le trecce alla Raperonzolo al bimbo con la maglietta a pois sulle spalle del papà, in mano un foglio con scritto ‘Bettiol’. La vittoria del francese Kevin Vauquelin, nella seconda tappa delde France che per la prima volta è partito dall’Italia e che ieri ha surfato da Cesenatico a, è passata quindi quasi innosservata davanti alla passione multiforme di oltrepersone.