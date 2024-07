Il parcheggio cambia volto a Ciampino pulita l’area di sosta a Via Bologna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pulito ildi via, da mesi i residenti della zona segnalavano il pestante degrado nello spazio diPulito ildi via, i lavori – (Viviana Morelli) – ilcorrieredellacitta.comSegnalato da diversi mesi dai residenti, ildiha magicamentetoquesta mattina dopo l’intervento degli operatori ecologici e i giardinieri. Si tratta deldiper le automobili su via, che da qualche tempo viveva un grave stato di degrado. Condizioni di abbandono che si erano aggravate soprattutto nelle ultime settimane, quando all’interno dello spazio si erano create le condizioni per facilitare gli incendi. La pulizia delnel Comune diGli operatori ecologici e i giardinieri comunali si sono presentati stamattina aldi via, situato a pochi passi da via dei Laghi.