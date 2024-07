Il maltempo si sposta su Lombardia Veneto e Friuli In arrivo l’anticiclone delle Azzorre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questa settimana si apre all’insegna di una possibile estensione delsu varie regioni d’Italia. Le previsioni meteo indicano una forte instabilità a causa di un’insidiosa perturbazione temporalesca. Con il passare dei giorni, tuttavia, è attesa una svolta verso il caldo e il bel tempo che ci accompagnerà per tutta la prima parte di luglio.tornerà infatti a espandersi su gran parte del nostro Paese. Nel frattempo la Valle d’Aosta, duramente colpita da frane e alluvioni a Cogne, Cervinia e Arnad, cerca di risollevarsi. Così come il Piemonte, dove il cattivo tempo ha colpito duro in Val d’Ossola. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che tra l’1 e il 2 luglio dovremo ancora fare i conti con una marcata instabilità atmosferica.