Golf finale thrilling al Rocket Mortgage Classic Trionfo Davis disperazione Bhatia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un veroper il2024. L’australiano Cameronvince per la seconda volta in carriera al DetroitClub, ma Akshaybutta via tutto con tre putt sul green della settantaduesima buca lasciando la testa del torneo per la prima volta in tutta la settimana. Per l’australiano è la seconda vittoria in carriera sul PGA Tour, e arriva sempre sullo stesso campo, sempre nello stesso torneo. “Non augurerei a nessuno quello che è successo ad Akshay” è il primo pensiero di, che però in questa domenica ha completato la sua redenzione, visto che negli ultimi tre mesi non era riuscito a finire meglio del 38esimo posto nella sesta partenza da quando era arrivato 12esimo al Masters di aprile. L’australiano vince il torneo con un punteggio totale di -18, una domenica da 70 colpi (-2) e un birdie al par 5 della diciassette che gli ha permesso di agganciaree andare verso un più che probabile playoff.