Febbre altissima La tragedia a soli 9 mesi dopo il trasferimento da un ospedale all’altro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un bambino dinoveoriginario di Montella, in provincia di Avellino, è deceduto all’«Santobono» di Napoli. I genitori lo avevano portato al Moscati di Avellino peralta, poi il piccolo era stato portato d’urgenza al nosocomio napoletano. Purtroppo, però, nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Sicilia, operaio morto travolto da un camion che faceva manovra Cause da chiarire Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte un bimbo di novedella provincia di Avellino deceduto sabato scorso nell’«Santobono» di Napoli. I genitori, residenti a Montella e originari di Torella dei Lombardi, preoccupati per le difficoltà respiratorie del bambino e per il colorito cianotico, lo avevano ricoverato al «Moscati» di Avellino.