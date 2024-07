F1 Christian Horner | Lando Norris ha guidato in maniera pericolosa si buttava in frenata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ognuno la giudica a proprio modo. La domenica di gara a Spielgerg, nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 disputato, ha suscitato non poche polemiche. Il confronto rusticano tra Max Verstappen eha avuto conseguenze sul risultato finale della gara.si è ritirato per i danni riportati dal contatto del 64° giro con Max, rimediando anche una penalità di 5? (track-limits) scontata nel momento in cui si è diretto ai box per ritirarsi. Verstappen, invece, è riuscito a proseguire nonostante la foratura alla posteriore sinistra, con 10? da aggiungere al tempo in gara per la sua condotta. Da ambo le parti ci sono state lamentele eha espresso con chiarezza sull’accaduto. Prima via-radio, ha detto all’olandese: “non si è comportato correttamente, Max.