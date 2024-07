Dove passa la tappa Pinerolo-Valloire del Tour de France 2024 e a che ora | tutti i paesi le città e le Regioni attraversate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Martedì 2 giugno andrà in scena la quartadelde: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo prosegue la propria avventura in Italia. La Grande Boucle scatterà daper rientrare in Francia, la frazione di 139,6 km si concluderà ae il gruppo dovrà affrontare diverse difficoltà altimetriche, che metteranno a dura prova gli uomini di classifica. Da affrontare la lunghissima ascesa di Sestriere (39,9 km al 3,7%) e il Colle del Monginevro (8,3 km al 5,9%) per entrare in territorio transalpino, poi si farà tremendamente sul serio andando a scalare il Col du Galibier (23 km al 5,1% di pendenza media), transitando ai 2.642 metri s.l.m. Dalla vetta mancheranno 19 km al traguardo. La prima parte della quartadeldesi snoda in Italia, più precisamente in Piemonte nella provincia di Torino.