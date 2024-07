Dalle certificazioni all’industria 5 0 E la sfida dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una delle sfide principali per il tessile pratese è l’innovazione, in tutte le sue declinazioni e innescatapiù varie esigenze. Un esempio è la tracciabilità dei prodotti, che implica interventi importanti dal punto di vista organizzativo e tecnologico. "Le imprese stanno lavorando intensamente su questo piano – sottolinea Fabia Romagnoli – . La forte articolazione della filiera pratese rappresenta un fattore di complessità notevole, che comunque si può affrontare: lo sta dimostrando l’esperienza dei produttori di filati di Confindustria Toscana Nord, che promuovono la diffusione della certificazione Grs nelle proprie filiere produttive. L’innovazione fa da sfondo e da presupposto a molte delle esigenze che si prospettano per Prato".