Crollo Italia Crepet | Giocatori ‘mammoni’ ma dove speravano di andare…?

(Di lunedì 1 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il famoso psichiatra che analizza la debacle sotto un altro punto di vista: “Bastava vedere il linguaggio del corpo durante la gara con la Svizzera, non bisogna essere dei tecnici per capire che questi ragazzi non sanno cosa sia sacrificarsi e lottare l’uno per l’altro” “Mamma mia che delusione nel vedere l’ridotta così, un peccato perché questi ragazzi hanno avuto l’occasione di far vedere qualcosa, di far vedere che non sono solo calciatori milionari, ragazzi viziati e superficiali, come sicuramente non lo sono nella vita, almeno me lo auguro per loro, ma in campo, dal loro linguaggio del corpo si è capito benissimo che gli importava poco o nulla di quello che stavano facendo e non si sono resi conti che, si può perdere per carità, ma ci sono modi e modi e hanno scelto il peggiore, anche se, il problema vero e reale, è che nemmeno se ne sono accorti, non è quasi colpa loro nel senso che sono così, figli dell’era moderna, calciatori mammoni, come la maggior parte dei ragazzi di questa generazione e di quella precedente e, forse, anche di quella che verràsi sentono onnipotenti.