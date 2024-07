Cervinia e Cogne come Svizzera e Francia l’allarme del Wwf | Viviamo in uno stato di calamità climatica permanente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una pioggia torrenziale violenta e intensa,non si vedeva da circa 20 anni in Valle d’Aosta e Piemonte. Frane, torrenti che esondano,nel fango eisolata con centinaia di cittadini evacuati e altrettanti da portare in salvo. Temperature registrate in alta quota mostrano, dal 1981 al 2023, una continua corsa verso l’alto. Danni ancora incalcolabili per le due regioni italiane, mentre frasi contano sette nuove vittime degli eventi climatici estremi. Scenari di frane e inondazioni sono ormai tragicamente protagonisti dei nostri territori e per il WWF è sempre più evidente chein un nuovo “di”, dove la crisicostituisce la maggiore minaccia alla sicurezza dei cittadini, con temperature record e caldo estremo che si alternano a violente precipitazioni e devastanti inondazioni.