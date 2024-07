Belén | fatemi pure a pezzi tanto vinco io!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lei non si arrende, questo ci tiene a far sapere. Una resilienza che si riflette soprattutto nel sentimento, ritrovando la serenità con Angeloè stata paparazzate con il suo nuovo amore, Angelo Edoardo Galvano, un ingegnere 34enne. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina in una recente intervista! Ancora una voltatiene il centro della scena del gossip estivo con la sua vita sentimentale. La bella showgirl argentina, infatti, nonostante creda e investanel sentimento, negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria montagna russa di gioia e delusione. Dolori leniti solo dai suoi amati figli: Santiago (avuto dal marito Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla storia con Antonino Spinalbese). In questa calda estate 2024, almeno a giudicare dagli scatti rubati di un momento di relax al mare, finalmente sembra essere di nuovo felice al fianco di un “angelo”, di nome e di fatto! Un Angelo al suo fianco!, infatti, è stata sorpresa al mare con Angelo Edoardo Galvano, un ingegnere 34enne che da qualche tempo le è vicino.