Artigianato 5 0 Patto tra nativi digitali e maestri del fare | Perno del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Negli ultimi anni l’economia globale ha affrontato sfide significative: dall’inasprimento delle tensioni geopolitiche ai confini dell’Europa, alle condizioni sempre più restrittive per l’accesso al credito. Fattori che hanno influito sulle catene di approvvigionamento, contribuendo a una diminuzione della domanda e pesando anche sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori. Le ultime previsioni dell’Ocse (l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) delineano segnali di miglioramento: l’attività economica mostra una notevole resilienza, l’inflazione sta diminuendo più rapidamente delle aspettative e gli scambi commerciali sembrano aver ripreso un trend positivo, con una crescita globale del Pil stimata al 3,1% nell’anno in corso e un aumento del 3,2% nel 2025.