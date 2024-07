555 minori detenuti record da pandemia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 16.35 I ragazzini attualmentein Italia negli istituti penali per minorenni sono 555.Si tratta del numero più alto mai raggiunto nel periodo successivo alla. 47% deisono stranieri non accompagnati. A determinare l'aumento del numero dei reclusi negli istituti penalili sarebbe proprio l'alta percentuale distranieri non accompagnati. Nelle ultime settimane sono state ripristinate 44 celle messe fuori uso a causa dei danneggiamenti provocati daicome al Beccaria di Milano.