Studente modello e viticoltore Tommaso brinda col suo Tàoma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Castelnuovo Magra, 30 giugno 2024 – Questa sera festa all’azienda agricola Giacomelli per celebrare le prime trenta vendemmie del titolare, Roberto Petacchi, e la prima di suo figlio, classe 2003. Un fortissimo legame con il proprio territorio, Castelnuovo Magra, quello che ha condotto all’ingresso della quarta generazione “Giacomelli” in azienda. Da mille a 100 mila bottiglie di vino prodotte ogni anno. Ecco il salto in avanti compiuto sotto la guida di Roberto Petacchi, da quando, a partire dal 1993, ha preso in mano l’azienda agricola che prima apparteneva alla madre, Luciana, e ancora prima al nonno. Proprio Roberto ha portato l’attività a specializzarsi nella produzione di vino oltre che in quella di olio e di miele. Da un solo vermentino, un passo alla volta, ha deciso di ampliare sempre più l’offerta arrivando a produrre ogni anno quattro tipologie di vermentini, due di rosso e un rosato e una bollicina.