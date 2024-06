Serata ’Birichina’ a Gatteo Mare Sul palco le giovani band del liscio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Nel 2023 "Birichina", il festival della Generazione Z delebbe un grande successo e domani alle 21 proverà a fare il bis all’Arena Lido Rubicone a. Sarà la settimana clou dell’estate di, che prevede a seguire il Festival di Sane la Notte Rosa. Un’occasione straordinaria per rivivere la grande tradizione delcon il tocco di rinnovamento dellegenerazioni musicali. Birichina è il festival che ha rilanciato iltra i. Sono oltre 150 oggi imusicisti dell’Emilia Romagna legati al, una trentina le formazioni attive tra musiche, folk, Filuzzi, world, aie ed etno, tutte comunque vicine al mondo della tradizione del folklore romagnolo. Un grande lavoro di scouting condotto dal Mei che ha portato tantimusicisti a suonare prima a, poi in dieci balere della regione sino alla costituzione della nuova "Orchestra Santa Balera" ospite al Festival di Sanremo per i 70 anni di Romagna Mia.