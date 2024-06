Marica Avanzi chi era la 27enne morta in un incidente d’auto a Gavardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024)(Brescia), 30 giugno 2024 – Le immagini di ciò che resta dell’auto non lasciano dubbi sul violento impatto che ha ucciso, 27 anni, di, paese che si trova tra Brescia e il Lago di Garda. Anche se la dinamica deve ancora essere ricostruita non risultano altre auto coinvolte e, quando sono arrivati i soccorritori, sulla statale 45 bis a, in provincia di Brescia, la giovane era già senza vita. La donna era alla guida della propria Audi A3 e probabilmente stava facendo rientro a casa: di certo il mezzo ha urtato violentemente il guardrail e lei non ha avuto scampo. Chi era MonicaLa giovane, che vive acon la famiglia, lavorava dal novembre 2017 presso il gruppo Cammi spa, che opera nel settore edilizio e ha sede a Calvisano (Bs).